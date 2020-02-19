Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму

Охранник отеля в Коста-Рике признан виновным в убийстве туристки, которая праздновала свой день рождения в гостинице в ноябре 2018 года. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, 17 февраля Бисмарка Эспинозу Мартинеса (Bismarck Espinoza Martínez) из Никарагуа приговорили к 16 годам тюремного заключения за убийство Карлы Стефаньяк (Carla Stefaniak), совершенное им почти полтора года назад.

Выяснилось, что 33-летний преступник использовал свое положение в гостинице, чтобы проникнуть в комнату женщины, которая приехала в Коста-Рику на празднование 36-летия. Спустя несколько дней ее тело было найдено за гостиничным комплексом в полиэтиленовом пакете.

Вскрытие показало, что Стефаньяк получила травму головы, нанесенную тупым предметом, а также семь ножевых ранений. Как предполагает сторона обвинения, туристка пыталась защититься от сексуальных домогательств нападавшего.

Семья Стефаньяк осталась недовольна приговором и намерена обжаловать его. По словам отца жертвы, они добивались максимального наказания в виде лишения свободы сроком на 50 лет.

Ранее в феврале туристку из Литвы изнасиловали на вилле в Бразилии, где она отдыхала с мужем. По информации полиции, пара арендовала резиденцию на удаленном пляже Прайя-ду-Соно, куда можно попасть только на лодке или по тропинке в джунглях. Вечером 5 февраля в их дом забрался преступник и напал на них.

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