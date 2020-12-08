Диджея обвинили в изнасиловании туристки на популярном курорте

Шотландскому диджею предъявили обвинение в изнасиловании туристки на Ибице. Об этом сообщает Daily Record.

По данным таблоида, 26-летний Аласдер Юэн Рэндалс (Alasdair Euan Randalls), работавший в отеле Hotel Ibiza Rocks на популярном курорте, напал на отдыхавшую там девушку в сентябре прошлого года.

Следствие установило, что диджей и туристка были знакомы несколько недель и тесно общались, а затем девушка пригласила его в свой номер. Там, по словам пострадавшей, она поцеловала приятеля, но сказала, что не хочет секса, однако тот в ответ толкнул ее на кровать и надругался.

В тот же день девушка пожаловалась на своего обидчика в полицию. После этого Рэндалса арестовали, но в ноябре выпустили под залог. На следующей неделе диджею вынесут приговор — в случае если суд признает мужчину виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что египтянин изнасиловал российскую школьницу в хостеле Петербурга. После случившегося 16-летняя девушка рассказала обо всем отцу, а тот обратился в правоохранительные органы.