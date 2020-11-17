Египтянин изнасиловал российскую школьницу в хостеле Петербурга

Житель Ленинградской области заявил о сексуальном насилии, совершенном над его несовершеннолетней дочерью. Об этом со ссылкой на данные Агентства журналистских расследований пишет «Фонтанка».

Известно, что 55-летний россиянин обратился в полицию после того, как 16-летняя дочь рассказала ему об изнасиловании.

По предварительной информации, происшествие случилось 7 ноября в номере хостела на Невском проспекте в районе площади Восстания, куда малознакомый мужчина привел школьницу.

В результате сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 16 ноября, задержали подозреваемого по делу — 37-летнего гражданина Египта, прибывшего в Северную столицу с частным визитом в марте текущего года.

14 сентября стало известно, что в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 15-летняя россиянка заявила, что официант объекта размещения появился в ее номере и начал ее домогаться. Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу гостиницы с просьбой вызвать представителей правоохранительных органов, однако, по их словам, администрация попыталась скрыть произошедшее, чтобы не навредить репутации отеля.