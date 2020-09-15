Появились подробности дела об изнасиловании российской школьницы в Турции

Сотрудника отеля в Турции, подозреваемого в изнасиловании российской школьницы, задержала местная полиция, передает «Комсомольская правда».

По информации издания, подробности об этом деле сообщили в генеральном консульстве России в Анталье. Кроме того, уточняется, что данным инцидентом занимается российский консул Иван Степанов.

Как стало известно 14 сентября, в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. Уточнялось, что 15-летняя россиянка заявила, что официант объекта размещения появился в ее номере и начал ее домогаться.

Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу гостиницы с просьбой вызвать представителей правоохранительных органов, однако, по их словам, администрация попыталась скрыть произошедшее, чтобы не навредить репутации отеля.