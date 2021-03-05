Лучший остров для отдыха в Европе открыл въезд туристам при одном условии

Автономный регион Португалии, остров Мадейра, признанный ранее самым лучшим для отдыха в Европе, открыл «зеленый коридор» для туристов при условии наличия антител к коронавирусу. Об этом пишет портал Travel Daily Media.

Так, въезд на архипелаг допускается для путешественников, которые прошли полную вакцинацию от инфекции и период иммунизации либо уже ею переболели и окончательно выздоровели.

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В качестве подтверждения принимается официальный сертификат о наличии прививки или доказательство выздоровления от COVID-19 за последние 90 дней. Вся документация должна быть переведена на английский язык и направлена в приложение Madeirasafe.com до поездки на Мадейру.

В ноябре прошлого года международное жюри сочло Мадейру самым лучшим местом отдыха в Европе на фоне пандемии коронавируса и присудило острову награду World Travel Awards. На премию были также номинированы Азорские, Канарские и Балеарские острова, остров Крит и Киклады в Греции, остров Кипр, острова Джерси и Гернси в составе Нормандского архипелага, а также острова Мальта, Сардиния и итальянская Сицилия.