Еще один популярный пляжный курорт откроет границы для россиян в ближайшее время

Сейшельские острова в Индийском океане стали еще одним популярным пляжным курортом, открывающим границы для иностранных граждан, в том числе россиян, в ближайшее время. Об этом сообщило местное издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

Так, по словам спикера, с 25 марта государство начнет пускать на свою территорию туристов со всего мира, за исключением Южной Африки. Он отметил, что для въезда в страну путешественникам понадобится отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР методом за 72 часа до прибытия.

При этом отдыхающие не обязаны будут проходить 14-дневный карантин в изоляции, однако им придется исполнять принятые ограничительные меры для поддержания безопасности, в том числе носить маски, проводить дезинфекцию рук и соблюдать социальную дистанцию.

«Мы надеемся, что это даст передышку нашей экономике, она очень ей нужна. И мы надеемся, что за этим последует серия экономических мероприятий в сфере туризма. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками», — отметил Радегонде.

В январе Сейшельские острова открыли свои границы только для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса за две недели до прибытия в страну. При этом младенцы и дети младше 18 лет от этого требования освобождались.

В ноябре 2020 года Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Полеты в Эфиопию стали осуществляться три раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно полететь по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.