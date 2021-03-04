На Бали выдвинули новые условия для приема иностранных туристов

На индонезийском острове Бали сформировали программу и выдвинули новые условия для приема иностранных туристов. С соответствующей инициативой выступили местный губернатор Ваян Костер и министр туризма Сандиага Уно, пишет Antara News.

Предполагается, что в регионе создадут специальные «зеленые зоны» с минимальным порогом заболеваемости COVID-19 и усиленными мерами по охране здоровья. При этом для туристов изначально откроются пять курортов — Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса Пенида. В случае если эпидемиологическая ситуация будет по-прежнему стабильной, список расширят.

«По результатам наблюдения за распространением коронавируса в последние несколько недель на Бали, я думаю, нам пора постепенно открывать наши границы для иностранцев, но при условии строгого соблюдения протоколов безопасности», — заявил Уно.

Отмечается, что прибывающих на Бали путешественников обяжут сдавать ПЦР-тест по прибытии в аэропорт, а затем — дополнительные анализы непосредственно после приезда на курорт.

4 февраля сообщалось, что популярные среди туристов пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса и превратились в мусорные свалки. Ежедневно из прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов — пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды.

Власти Индонезии ужесточили правила въезда и ввели обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих в страну в конце декабря прошлого года. Запрет стал ответом на новый тип COVID-19, который первоначально появился в Великобритании, а позднее распространился в различных странах мира.