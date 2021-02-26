Севшая в тюрьму на Бали россиянка описала условия жизни словами «просто фашизм»

Отдыхавшая на Бали россиянка, которую посадили в тюрьму за пост в соцсетях, описала условия жизни в заключении. Соответствующее сообщение Инга Клява опубликовала в Telegram-сообществе для граждан России, желающих попасть на прием к консулу на индонезийском острове.

«Здесь просто фашизм! Здесь нет никаких прав человека! Тут морят голодом! Просто медленно убивают меня здесь уже второй месяц!» — заявила Клява. По ее словам, в балийской тюрьме творится беззаконие: офицеры избили хромого старика-заключенного за то, что он попросил вызвать врача, а к ней в камеру подселили сумасшедшую китайскую бездомную.

Заключенная заметила, что у нее есть деньги на билет на родину, однако власти не дали ей возможность его приобрести и быть депортированной. Россиянка также заявила, что ей выдают телефон лишь дважды в неделю — по средам и пятницам с 13 до 14 часов, однако иногда отказывают даже в этом. «Остальное время я заперта в клетке! Прошу, помогите!» — заключила она.

О том, что гражданка России находится в тюрьме на Бали, издание Baza сообщило 24 февраля. В начале января к Кляве пришли правоохранители и предъявили ей обвинения в несанкционированной социальной активности, не предусмотренной туристической визой.

Россиянка отметила, что речь идет о ее посте в Instagram с афишей Рождественского бала, на котором она присутствовала в качестве гостя. Женщину сочли одним из организаторов вечера. Несмотря на то что Клява согласилась покинуть страну, ее отправили в одиночный карцер, подчеркнув, что ей следует ожидать транзита через Турцию.