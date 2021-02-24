Живущую на Бали россиянку отправили в тюрьму за пост в соцсетях

Отдыхавшую на Бали россиянку отправили в тюрьму за пост в соцсетях с афишей мероприятия. Девушка находится за решеткой уже 50 дней, сообщает Baza.

Инга Клява жила на Бали в арендованном на 30 лет доме. 5 января к ней пришли правоохранители и предъявили ей обвинения в несанкционированной социальной активности, не предусмотренной туристической визой. Россиянка отметила, что речь идет о ее посте в Instagram с афишей Рождественского бала, на котором она присутствовала в качестве гостя.

Женщину сочли одним из организаторов вечера. Несмотря на то что Клява согласилась покинуть страну, россиянку отправили в одиночный карцер, подчеркнув, что ей нужно ожидать транзита через Турцию. При этом условия содержания объяснили тем, что заключение за административные правонарушения на Бали не отличается от заключения за уголовные.

10 января россиянка попала в реанимацию из-за питания в карцере. По словам Клявы, в камере кормили лишь рисом, острой лапшой и тофу. Из-за аллергии на острую пищу девушка попросила офицеров заменить ей питание за ее счет, однако они отказались.

По данным издания, женщина обращалась в российское консульство, но помочь дипломаты ей не смогли. В итоге о ситуации она рассказала в письме одному из знакомых.