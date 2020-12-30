Российские блогеры отправились на Бали и застряли в окруженном военными отеле

Российские блогеры, которые отправились на Бали через индонезийскую столицу, застряли в Джакарте из-за внезапно введенного на фоне пандемии коронавируса карантина. Об этом пишет Super.ru.

В частности, блогерша Надин Серовски, планировавшая встретить Новый год на острове с семьей, рассказала, что их поместили в отель, который «мало пригоден для жизни и полностью окружен военными».

«Стоит нам сделать только шаг вправо или шаг влево — за нами выбегают военные. Не дают уехать и кричат о пятидневном карантине», — поделилась девушка, добавив, что их семья попала в абсурдную ситуацию и теперь они не знают, что делать.

Как отмечает портал, впоследствии Серовски все же удалось переселиться в гостиницу с лучшими условиями, однако они по-прежнему обязаны соблюдать изоляцию в течение пяти дней. При этом их авиабилеты на перелеты до Бали уже сгорели.

Многие российские туристы, которые направлялись на Бали через индонезийскую столицу, застряли в Джакарте из-за внезапно введенных новых правил. Власти Индонезии ужесточили правила въезда и ввели обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих в страну. Вдобавок с 1 по 14 января государство ограничит въезд для иностранцев. Запрет является ответом на новый тип COVID-19, который первоначально появился в Великобритании, а теперь распространяется в различных странах мира.