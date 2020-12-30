Россияне отправились на Бали и застряли из-за внезапно введенного карантина

Группа российских туристов, которые направлялись на Бали через индонезийскую столицу, застряли в Джакарте из-за внезапно введенного карантина в стране. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Власти Индонезии ужесточили правила въезда в страну и ввели обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих в страну. Как рассказали россияне, которые отправлялись на Бали, автобус с пассажирами из Москвы оцепили военные, дети получают в качестве питания хлеб и синтетические соки.

Кроме того, туристов обязали за свой счет заселиться в гостиницу, утвержденную властями, на время карантина. «Запах канализации сводит с ума. Тараканы, мертвые мухи. Кормят засохшим рисом и двумя кусочками фруктов», — рассказала блогер Алина Акилова.

Власти Индонезии с 1 по 14 января ограничат въезд для иностранцев. Запрет является ответом на новый тип COVID-19, который первоначально появился в Великобритании, а теперь распространяется в различных странах мира.

Ранее сообщалось, что россияне признались в поездках за границу запрещенным способом. Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 47 процентов туристов смогли попасть в недоступные во время пандемии страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8 процентов), Германии (6), Франции (4), Испании (4) и Индонезии (3).