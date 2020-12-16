Россиянин сравнил отдых на Кубе с тюрьмой посреди пальм

Россиянин, отдохнувший на Кубе во время пандемии коронавируса, попал в ковидную гостиницу и поделился впечатлениями. История туриста приводится в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил путешественник, он прилетел на курорт Кайо-Коко вместе с семьей в начале декабря, и у его ребенка оказался положительный результат теста на коронавирус. По этой причине всю семью отправили в специально отведенный номер для больных и контактировавших с ними.

«После заселения встретили еще несколько десятков русских. Все они прекрасно себя чувствовали, и ни у кого не было симптомов коронавируса: температуры, потери вкуса и запаха. Многие из них жили в страхе, боялись выходить из номеров», — рассказал турист.

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Сама гостиница, по его словам, была окружена вооруженными людьми и напоминала «тюрьму среди райских пальм и ослепительно белого песка». Номер был «вполне терпимым», правда, с муравьями, а кормили так, что у его жены началось расстройство желудка.

«Приносили поднос с запечатанными пластиковыми контейнерами с печеными овощами, демонстративно шлепали об пол перед дверью и уходили. Знали бы, сколько мы заплатили за тур», — написал путешественник, добавив, что через некоторое время питание улучшилось, и гостям даже стали приносить меню.

Подводя итог, россиянин отметил, что никому не советует повторять его опыт на Кубе и «трижды подумать», прежде чем покупать путевку. Он добавил, что продолжает отдыхать на курорте и пытается добиться повторного проведения теста, чтобы провести остаток отпуска в обычных условиях.

Ранее сообщалось, что россияне, побывавшие на Кубе во время пандемии, описали свой отдых словами «полное фиаско». Туристы рассказали, что провели неделю на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом в своей группе, а когда их наконец выпустили из отеля к океану, оказалось, что там запретили все пляжные развлечения.