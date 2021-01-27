Россиянка прорвалась на Бали зимой и рассказала о небывалом снижении цен

Российская туристка из Новосибирска прорвалась на индонезийский остров Бали зимой и удивилась небывалому снижению цен на курорте. Своим рассказом о путешествии блогерша Мария Бухмастова поделилась с изданием NGS.RU.

По ее словам, вилла, которую ее семья арендовала в предыдущие годы, стоила 320 тысяч рублей за весь период. В условиях же пандемии коронавируса жилье обошлось им в 135 тысяч рублей, на 70 процентов дешевле. При этом девушка отметила, что из-за наплыва туристов могут возникнуть проблемы с бронированием объектов размещения.

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Бухмастова упомянула, что на острове впервые воспользовалась услугами няни для младшей дочери, что обошлось ей в 200 долларов (15 тысяч рублей), как и аренда байка. «Стоимость на еду и развлечения осталась такая же, ничего не поменялось. Обстановка на острове благоприятная, работают экскурсионные программы, массажные салоны», — резюмировала она.

Жительница Новосибирска отметила, что питание обошлось семье примерно в две тысячи долларов (150 тысяч рублей) — они самостоятельно готовили завтраки и ужины, а обеды заказывали в ресторанах, в основном, европейской кухни.

Блогерша уточнила, что попала на остров еще до Нового года и решила остановиться там с семьей на несколько месяцев. Для этого им пришлось заполнить специальные анкеты, оформить страховки и сдать тесты на коронавирус. При этом основная сложность, по словам Бухмастовой, заключалась в авиаперелете, так как аэропорт на Бали в настоящее время не принимает самолеты международных рейсов, и им пришлось добираться до острова с пересадками в Москве, Стамбуле и Джакарте.

В декабре прошлого года сообщалось, что российские блогеры, которые отправились на Бали через индонезийскую столицу, застряли в Джакарте из-за внезапно введенного на фоне пандемии COVID-19 карантина. В частности, блогерша Надин Серовски, планировавшая встретить Новый год на острове с семьей, рассказала, что их поместили в отель, который «мало пригоден для жизни и полностью окружен военными».