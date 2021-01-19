Необычный способ наказания туристов на Бали за отсутствие масок попал на видео

Полиция на индонезийском острове Бали вынуждает туристов, которые не соблюдают направленные против распространения коронавируса меры, выполнять физические упражнения. Необычный способ наказания нарушителей попал на видео, ролик опубликовал ABC News.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов, следящие за общественным порядком, задерживают несколько человек за отсутствие защитных масок и заставляют их отжиматься прямо посреди улицы.

Отмечается, что наибольшее число таких нарушений зафиксировано в округе Бадунг, в особенности в районе популярных пляжей Кута и Семиньяк. При этом 80 процентов наказанных являются туристами из Европы.

«Большинство [правонарушителей] не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом», — разъяснил глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара (Gusti Agung Kerta Suryanegara), добавив, что при этом туристов не обязывают выплачивать штраф.

Согласно последним данным, в Индонезии зафиксировано свыше 917 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны более 746 тысяч выздоровевших пациентов, 26 282 носителя инфекции скончались.