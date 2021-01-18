Россиянка рассказала о местах «как на Бали» в Сочи

Живущая в Сочи россиянка рассказала о ее любимых местах в окрестностях города, которые похожи на Бали своей природой. Наблюдениями она поделилась с авторами блога «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница посоветовала посетить чайные плантации, расположенные в районе Мацесты в селе Измайловка. «Вход платный, несколько раз в день проводятся экскурсии на плантации и фабрику чая, стоимость посещения 350 рублей. Локация безумно красивая — идеальное место для фотосессий. Единственный минус — это завышенные цены на продукцию фабрики в фирменном магазине, не покупайте», — уточнила она.

Водопад Ажек Фото: Wikipedia 1 /3

Кроме того, по ее словам, стоит внимания и Нижний Ажекский водопад, пешком до которого нужно идти около двух часов. «Он очень необычный, напоминает что-то вроде купола, с вершины которого срывается вода», — описала девушка.

Также она порекомендовала отправиться к водопаду Глубокий Яр, или, как называют его местные из-за формы пещеры позади водоема, Пасть Дракона.

Ранее в январе российский турист, отдохнувший в Сочи на зимних каникулах, перечислил основные преимущества отпуска на отечественном курорте после окончания туристического сезона. Главным плюсом, по его словам, является тот факт, что вся необходимая инфраструктура — кафе, магазины, аттракционы — функционирует в обычном режиме.