Происходящее на высоте горного курорта Сочи в день открытия показали на видео

Происходящее на популярном горном курорте Красная Поляна в Сочи в день открытия показали на видео. Серию роликов в своих сторис в Instagram опубликовала одна из посетительниц.

На первых записях девушка показывает заснеженные склоны и рассекающих по ним лыжников. «Потрясающее открытие! Спасибо! Мы в восторге», — подписала она кадры.

Далее туристка сняла с подъемника огромные очереди на трассы и добавила, что открытие сезона все равно ей понравилось, несмотря на количество людей. Кроме того, отметила гостья курорта, билет можно приобрести онлайн за 2,3 тысячи рублей.

Ранее отдыхающие в Сочи показали на видео столпотворение туристов возле канатной дороги. На кадрах видно, как путешественники в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоят в очереди, чтобы подняться в горы. «Ура-ура, сегодня первый день работы курорта Красная Поляна», — подписали авторы ролик.