Кипр откроет границы для россиян без ограничений

Власти Кипра, который считается популярным среди россиян направлением для поездок, объявили об открытии границ для россиян без ограничений. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма страны Савваса Пердиоса, сделанное во время видеообращения к туроператору TEZ TOUR.

Как заявил спикер, с 1 апреля Россия будет помещена из «серой» категории стран в категорию не ниже «красной», что позволит путешественникам посещать республику без обязательного соблюдения карантина.

Теперь, чтобы прибыть на Кипр, россиянам потребуется зарегистрироваться на сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус: первый — за 72 часа до прилета, а второй — по прибытии в страну.

Пердиос заявил, что государство гарантирует отдыхающим безопасный отпуск с соблюдением всех предусмотренных мер безопасности и выразил надежду на то, что к летнему сезону туристическая деятельность восстановится.

Кроме того, отмечается, что власти Кипра намерены возобновить выдачу туристических виз россиянам с момента открытия границ.

Согласно данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в годы до пандемии Россия была одним из лидеров по туристическому потоку на Кипр. В 2019 году россияне посетили страну более 900 тысяч раз.

В феврале Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Статус будет пересматриваться еженедельно.

Ранее сообщалось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз с 1 марта. Планировалось, что республика откроет границы для 56 стран, среди которых была и Россия.