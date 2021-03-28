В ЕС объявили дату выдачи единого санитарного сертификата

Единый санитарный сертификат будут выдавать гражданам Евросоюза с 15 июня. Дату объявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает ТАСС.

Как уточняется, сертификат предназначен для европейцев и будет доступен на всей территории Европы. Документ будет содержать сведения о вакцинации его владельца, а также персональную информацию — имя, возраст, номер паспорта.

По словам Бретона, наличие сертификата необязательно для граждан, но некоторые авиакомпании могут его потребовать.

Ранее в марте Московский аэропорт Домодедово стал первым в России выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечается, что данный документ могут получить пассажиры, сделавшие прививку от COVID-19 и имеющие при себе справку на русском языке, подтверждающую данный факт.