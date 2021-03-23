Московский аэропорт первым в России начал выдавать сертификаты вакцинации

Московский аэропорт Домодедово стал первым в России выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы авиагавани.

Отмечается, что данный сертификат могут получить пассажиры, сделавшие прививку от COVID-19 и имеющие при себе документ на русском языке, подтверждающий факт вакцинации.

Желающие получить прививку от коронавируса могут сделать это в медико-санитарном пункте в аэропорту Домодедово, который открылся в начале февраля.

Ранее в марте сообщалось о немце, который приехал с семьей в Россию в рамках «антиковидного» тура с целью пройти вакцинацию от коронавируса. Мужчина сделал две прививки «Спутника V» в медицинском пункте напротив Московского Кремля на территории Красной площади. Турист уточнил, что не заметил каких-либо явных побочных эффектов после вакцины.