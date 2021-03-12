В России проведут массовую вакцинацию от COVID-19 работников одной отрасли

Минтранс России поручил подготовить предложения о проведении массовой вакцинации от коронавируса среди работников авиатранспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понятно, что работники авиаотрасли — один из слоев населения, который сталкивается с большим числом людей», — заявил замглавы ведомства Игорь Чалик на заседании коллегии Росавиации.

В ходе мероприятия, в частности, планируется обсудить организацию прививочной кампании среди авиаперсонала и возможное стимулирование работников за оперативное прохождение вакцинации.

5 февраля стало известно о том, что большая часть жителей России лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. В ходе опроса выяснилось, что 40 процентов россиян готовы сделать прививку в ближайшее время, а 12 процентов уже посетили пункт вакцинации. Всего два процента заявили о сознательном отказе от прививки.

«Спутник V» — первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире. Препарат создан на основе аденовируса. В России им прививают с 5 декабря 2020 года, в январе по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация населения.