Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Кении. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

Препарат одобрили к применению, его регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, уточнили в фонде.

«Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек», — говорится в сообщении РФПИ.

Ранее контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» подписал Гондурас. Это первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире. Препарат создан на основе аденовируса. В России им прививают с 5 декабря 2020 года, в январе по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация.