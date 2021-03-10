Россия
 
Последние новости
Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube, Google и «Яндекса»
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство
Донецк увидел в новом плане Киева попытку уклониться от Минских соглашений
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ
В США назвали F-35 крысиной дырой
Врач назвал основные причины появления раковых опухолей
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН
Москвичка пришла на лечение в клинику и умерла 
Из России уйдет последняя иностранная система денежных переводов
Новости партнеров
Прослушать новость

«Спутник V» зарегистрировали в Кении

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Кении. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

Препарат одобрили к применению, его регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, уточнили в фонде.

«Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек», — говорится в сообщении РФПИ.

Ранее контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» подписал Гондурас. Это первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире. Препарат создан на основе аденовируса. В России им прививают с 5 декабря 2020 года, в январе по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V»
В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС