Немец привился «Спутником V» напротив Кремля и поделился ощущениями

Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн (Stefan Heilemann) из Германии, который прибыл вместе с русской женой и детьми в Россию в рамках «антиковидного» тура с целью пройти вакцинацию от коронавируса, получил обе дозы «Спутника V». Своими ощущениями после прививки он поделился с изданием Focus.

Турист уточнил, что прошел процедуру в мобильном прививочном пункте, расположенном на верхнем этаже столичного ГУМа напротив Московского Кремля на территории Красной площади.

«На самом деле вся процедура была относительно невзрачной. Я заполнил форму о перенесенных заболеваниях, а затем врач рассказал мне о возможных побочных эффектах и самом ​​процессе. Вакцинация заняла менее 20 секунд. А потом мне дали бесплатное мороженое», — сообщил немец.

Собеседник издания также сказал, что не заметил каких-либо явных побочных эффектов после вакцины — в первый день у него лишь незначительно поднялась температура и наблюдались симптомы легкой простуды, однако спустя сутки они прошли.

Путешественник добавил, что, если бы он делал прививку в Германии, его очередь пришла бы лишь в период с октября 2021 года по июль 2022 года. Он подчеркнул, что темпы вакцинации в Европе достаточно медленные, именно поэтому он решил принять участие в прививочной кампании на территории России.

11 марта в интервью тому же изданию Хайлеманн назвал российскую вакцину лучшей из всех существующих на сегодняшний день. Также он добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.