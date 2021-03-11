Мир
 
Последние новости
В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил
В США 2020 год назвали самым смертоносным в истории страны
Щедрые посетители ресторана обогатили официантку на сотни тысяч рублей
Названа главная «налоговая гавань» мира
Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России
Вирусолог рассказал о коллективном иммунитете к коронавирусу у россиян
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения
Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны
Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений
Новости партнеров
Прослушать новость

Немец прилетел с семьей в Россию ради «Спутника V» и поделился впечатлениями

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн (Stefan Heilemann) из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» и поделился впечатлениями. Его историю рассказало немецкое издание Focus.

По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.

Хайлеманн также рассказал о побочных эффектах после прививки, которую также сделали его жена и дети. Немец почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру. Однако, по его словам, на следующий день все прошло.

В заключение Хайлеманн добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией. «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», — заверил он.

Ранее глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и ее результат — вакцину против коронавируса «Спутник V», которую, как он считает, скоро одобрят для использования в ЕС.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Deutscher fliegt für Impfung nach Russland: „Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht“
В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕС
Глава немецкой комиссии по вакцинации расхвалил «Спутник V»
Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V»