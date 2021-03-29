Кипр официально объявил об открытии границ для россиян без ограничений

Минздрав Республики Кипр официально включил Россию в список стран, жителям которых будет разрешен въезд на остров с 1 апреля без ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Так, Россия оказалась в перечне государств красной группы — таким образом, гражданам не нужно будет соблюдать обязательный 14-дневный карантин после прибытия на Кипр при условии, что два ПЦР-теста на коронавирус покажут отрицательный результат.

Уточняется, что первое тестирование путешественникам придется пройти за 72 часа до прибытия в страну, а второе — по приезде в аэропорту Ларнака или Пафос.

Ранее в марте стало известно, что россияне повально заинтересовались авиабилетами на Кипр после объявления европейской страны об открытии границ. Специалисты отметили, что среднее количество поисковых запросов с начала марта выросло вдвое — россияне начали активно искать билеты на Кипр уже после первых сообщений о возможном открытии границ.

В феврале Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в серую группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Статус будет пересматриваться еженедельно.