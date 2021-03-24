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13:07, 24 марта 2021
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Объявлена дата открытия Кипра для всех россиян
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Фото: Hert Niks / Unsplash
Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля. Об этом сообщает
ТАСС
.
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Путешествия
Путешествия
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19 февраля
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
11:42
—
19 марта
Описано происходящее на борту самолета в ожидании следующего рейса в аэропорту
10:59
—
19 марта
Мужчина сложил миллионы рублей в сумку и попался на границе в Сочи
10:00
—
19 марта
Россиянам предложили замену европейским курортам в двух часах от Москвы
Путешествия
00:02
1 января
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
08:53
—
19 марта
Кипр откроет границы для россиян без ограничений
07:30
—
19 марта
Россиянка рассказала о «шокирующих» привычках жителей Турции
05:06
—
19 марта
Россиянам рассказали о вероятности отправиться летом в Испанию
Путешествия
00:01
27 декабря 2020
«Сидишь как будто в тюрьме»
Страх, давление и бесконечная тоска. Что ощущают россияне разных поколений из-за закрытых границ?
23:17
—
18 марта
Греция начнет пускать больше российских туристов
20:05
—
18 марта
Блогер исходил Россию пешком и описал ее словами «люди не живут, а выживают»
19:28
—
18 марта
Россиянам рассказали о способе купить билеты в Дубай на май в разы дешевле
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