Россияне повально заинтересовались авиабилетами в одну европейскую страну

Россияне повально заинтересовались авиабилетами на Кипр после объявления европейской страны об открытии границ. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что среднее количество поисковых запросов с начала марта выросло вдвое. Как заявила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова, россияне начали активно искать билеты на Кипр уже после первых сообщений о возможном открытии границ.

Уточняется, что средняя стоимость перелета из Москвы в Ларнаку и обратно для одного пассажира в апреле составит около 31 тысячи рублей, что на 59 процентов выше, чем аналогичное предложение 2019 года. По мнению экспертов, на снижение цен может повлиять запуск большего количества новых рейсов.

Ранее в марте власти Кипра сообщили об открытии границ для российских туристов с 1 апреля. Уточнялось, что въезд будет разрешен тем пассажирам, которые доказали отсутствие у них коронавируса — например, с помощью ПЦР-теста. В таком случае им не придется проходить обязательный карантин на острове.