Роспотребнадзор назвал условие потери интереса коронавируса к людям

При вакцинации 60 процентов россиян, коронавирус перестанет распространяться, ему будет «неинтересно», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

«Если мы говорим о ковиде: 60 процентов взрослого населения [будут привиты] — все остальные не заболеют, вирус просто не сможет распространяться. Ему будет неинтересно, и он уйдет», — сказала Попова. Этот показатель, по ее словам, должен быть достигнут к осени 2021 года.

Ранее руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, который входит в центр «Вектор», Александр Семенов заявил, что после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» антитела у пожилых людей вырабатываются в 94 процентах случаев.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первым стал препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».