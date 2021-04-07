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Стало известно об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против мутаций COVID-19

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов в эфире радиостанции «Вести ФМ»., передает ТАСС.

«Против всех известных, которые сейчас есть [штаммы], — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — эта [вакцина "Эпиваккорона"] работает», — сказал он.

В марте заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что все известные мутации коронавируса не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной «ЭпиВакКорона». По его словам, препарат пептидный, и его преимущество заключается в устойчивости к разным мутациям.

Об эффективности отечественного препарата от коронавируса говорил также президент России Владимир Путин. Ее подтвердил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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