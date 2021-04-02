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В России научились обновлять вакцину против мутаций коронавируса за два дня

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, позволяющую обновлять вакцину за два дня в случае мутации коронавируса. Об этом РИА Новости заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — объяснил принцип работы ученый.

По словам Гинцбурга, в настоящее время изучается вопрос необходимости проведения всех фаз испытаний для новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до 100 человек.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство», — добавил глава центра имени Гамалеи. Он выразил надежду, что в ближайшее время аналогичные правила будут приняты и в России.

«Спутник V», созданный на основе аденовируса в центре имени Гамалеи, — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. Препарат доступен более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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