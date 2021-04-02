Раскрыты сроки окончания исследований «Спутника V»

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» завершатся примерно к середине июня. Такие сроки раскрыл РИА Новости директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

По его словам, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации вакцины. При этом Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.

Ранее Гинцбург рассказал об оставшихся у него антителах после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» год назад. Недавно он сдал тест на антитела, который показал, что у него сохранился сильный иммунитет, и новая прививка ему пока не нужна. «Более 3200. Это очень высокий показатель. Это выше всех возможных пределов», — сказал он.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.