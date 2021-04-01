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Привившийся «Спутником V» год назад ученый рассказал о сохранившихся антителах

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об оставшихся у него антителах после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» год назад, сообщает РИА Новости.

Ученый провел вакцинацию 30 марта 2020 года. Недавно он сдал тест на антитела, который показал, что у него сохранился сильный иммунитет, и новая прививка ему пока не нужна. «Более 3200. Это очень высокий показатель. Это выше всех возможных пределов», — сказал он.

Гинцбург отметил, что с такими цифрами он полностью защищен от болезни и может быть донором антител, если возникнет такая необходимость.

Ранее Александр Гинцбург говорил, что примерно у 20 процентов переболевших COVID-19 не вырабатываются защитные антитела, и им необходимо прививаться. При этом те, у кого был иммунный ответ на инфекцию, в дальнейшем могут вакцинироваться только первым компонентом «Спутника V», второй укол для них будет лишним.

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