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Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом. Он поделился статистическими данными в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20 процентов не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург. Он также порекомендовал данной категории граждан привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к инфекции.

Говоря о работе вакцин, созданных по идентичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», директор центра имени Гамалеи заявил, что нет оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса.

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