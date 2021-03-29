Глава центра Гамалеи сравнил коронавирус с ВИЧ

Коронавирус отличается от вируса иммунодефицита (ВИЧ) стратегией своего поведения. Два патогена в разговоре с «Известиями» сравнил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, SARS-CoV-2 ведет себя как «самый большой позер» или как «мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты», в то время как ВИЧ прячется в клетках человека и «сидит, ничего не делает».

Гинцбург считает, что возбудитель COVID-19 оказался совершенным вирусом. «Если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, то был бы нарисован SARS-CoV-2», — сказал он, добавив, что ВИЧ тоже опасен, но не поражает клетки организма так масштабно.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов говорил, что у некоторых переболевших коронавирусом появлялись проблемы со здоровьем, характерные для ВИЧ и СПИД. Так, на магнитно-резонансной томографии у пациентов выявлялись признаки рассеянного склероза.