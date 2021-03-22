В Роспотребнадзоре сравнили коронавирус с туберкулезом

Туберкулез потенциально опаснее, чем СOVID-19, в первую очередь для демографии. Эти две болезни в разговоре с НСН сравнил руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАМН Вадим Покровский.

Он отметил, что от коронавируса в первую очередь умирают пожилые люди, в то время как от туберкулеза и ВИЧ — молодые. «Поэтому в демографическом плане туберкулез и ВИЧ гораздо более опасны», — пояснил эпидемиолог.

Еще одно различие туберкулеза и коронавирусной инфекции в том, что вторая обычно проявляется в течение первых недель после заражения, а первая болезнь начинает проявляться через полгода-год. Из-за этого невозможно прогнозировать, когда может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом.

При этом сейчас медики из разных областей здравоохранения переживают, что государство может сократить спонсирование их программ. Покровский выразил надежду, что опыт эпидемии коронавируса подскажет чиновникам не допускать серьезного снижения финансирования.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что из-за пандемии в России скоро будет всплеск заболеваемости туберкулезом. Это связано со снижением темпов выявления носителей заболевания. Также ситуация осложняется ростом резистентности возбудителя к антибиотикам.