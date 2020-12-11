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Российский врач предсказал новую эпидемию в следующем году

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

В следующем году в мире произойдет эпидемия туберкулеза — ожидается рост заболеваемости и смертности. С таким предсказанием выступил главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев в интервью изданию «Чита.Ру».

По его словам, на эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу напрямую влияет коронавирус. Переболевшие COVID-19 находятся в группе риска и по туберкулезу. Вероятность заразиться им возникает и при совокупности таких факторов, как снижение иммунитета, стрессы, поражение легких, злоупотребление алкоголем и курение.

При этом Фадеев подчеркнул, что эпидемия туберкулеза может начаться не только из-за коронавируса, но и в связи с тем, что многие не делают ежегодную флюорографию и не могут обнаружить заболевание на ранней стадии.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) определили, что наличие прививки от туберкулеза может повлиять на протекание коронавируса у пациента. Это связано с тем, что прививка, сделанная в раннем возрасте, изменяет иммунную систему человека таким образом, что его организму становится легче бороться с коронавирусом.

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