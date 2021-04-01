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Описана способность коронавируса переждать вакцинацию

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Фото: АГН «Москва»

COVID-19 может мутировать, перейти к животным и тем самым переждать массовую вакцинацию, не погибнув. Такую способность коронавируса описал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вирус уйдет туда, откуда пришел, найдет каких-то животных, иммунитет которых не будет его губить, а вирус не будет убивать этих животных. Как Эбола в Африке или чума», — отметил специалист.

По его словам, такие инфекции продолжают существовать в природе и начинают передаваться от человека к человеку в тот момент, когда встречаются с «неиммунными» людьми.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предупредил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных, пояснил он. В связи с этим в течение года человечество планируется защищать с помощью вакцин, хотя к тому моменту домашние животные уже будут заражены.

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