Еще одна страна одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идет о центральноамериканской Республике Панама. Об этом в эфире телеканала Telemetro заявила представитель Минздрава страны Эльвиа Лау, ее слова передает ТАСС.

«Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас», — сказала она, добавив, что в стране разрешено экстренное использование прививки.

Эту информацию подтвердили и в Российской фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там отметили, что российскую вакцину зарегистрировали на территории Панамы, подчеркнув, что к настоящему моменту «Спутник V» зарегистрирован в 59 странах с общим населением 1,5 миллиарда человек.

1 апреля сообщалось, что в Китае произведут 100 миллионов доз российской вакцины. Для этого РФПИ договорился с компанией TopRidge Pharma. Такая объемная партия позволит привить 50 миллионов человек.