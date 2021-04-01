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В Китае произведут гигантскую партию «Спутника V»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской компанией TopRidge Pharma о производстве более 100 миллионов доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте РФПИ.

Гигантская партия позволит вакцинировать свыше 50 миллионов человек. Партнерство России с китайской фармацевтической компанией обеспечит поставки препарата партнерам для борьбы с коронавирусом. «TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов», — говорится в сообщении.