Россия
 
Последние новости
В зоне строительства «Северного потока-2» заметили военные корабли
Десятки контейнеровозов застряли в водах США
В России зарегистрирован препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Российский депутат оказался владельцем космического спутника
Раскрыты сроки выхода VR-шлема от Apple
На звезду театра «Квартет И» подали в суд
Онищенко высказался о сроках отмены масочного режима в России
Познер высказался о штрафе за нарушение карантинных мер
Вышло крупное обновление «ВКонтакте»
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав назвал подходящие вакцины от COVID-19 для диабетиков и сердечников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Для вакцинации диабетиков и сердечников подходят все три российских препарата профилактики COVID-19. Их назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24».

«Специалисты в сфере здравоохранения советуют это [прививку] делать незамедлительно, потому что среди этой категории наиболее тяжелое течение. Для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений», — сказал он.

Министр отметил, что у каждого человека могут быть «какие-то особенности», поэтому окончательное решение о выборе вакцины должен принимать врач на основании заполненной перед прививкой анкеты.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что привился вакциной «Спутник V», и у него уже выработался хороший иммунитет. До этого вакцинацию прошел президент Владимир Путин — каким именно препаратом, не уточнялось.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко раскрыл подробности своей вакцинации
Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19
Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом