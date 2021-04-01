Минздрав назвал подходящие вакцины от COVID-19 для диабетиков и сердечников

Для вакцинации диабетиков и сердечников подходят все три российских препарата профилактики COVID-19. Их назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24».

«Специалисты в сфере здравоохранения советуют это [прививку] делать незамедлительно, потому что среди этой категории наиболее тяжелое течение. Для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений», — сказал он.

Министр отметил, что у каждого человека могут быть «какие-то особенности», поэтому окончательное решение о выборе вакцины должен принимать врач на основании заполненной перед прививкой анкеты.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что привился вакциной «Спутник V», и у него уже выработался хороший иммунитет. До этого вакцинацию прошел президент Владимир Путин — каким именно препаратом, не уточнялось.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



