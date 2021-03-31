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Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19

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Фото: MOHAMMED SALEM / Reuters

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от коронавируса в будущем. Об этом он сообщил в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что в России сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. «Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен», — пояснил глава Минздрава.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране в последние недели улучшается, однако еще большое число пациентов находятся на лечении. «Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация населения», — добавил он.

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