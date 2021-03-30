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Мурашко назвал преждевременными разговоры о третьей волне COVID-19

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Говорить о третьей волне эпидемии коронавируса в России преждевременно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — сказал он.

Министр считает пессимистичным план привить 60 процентов взрослых россиян к августу 2021 года, поскольку это можно сделать быстрее.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о способности России обеспечить «Спутником V» весь мир. Он отметил, что такое стало возможным благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, созданной благодаря Минздраву России под личным контролем министра Михаила Мурашко.

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