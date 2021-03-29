В России заявили о способности обеспечить «Спутником V» весь мир

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил о способности России обеспечить препаратом весь мир. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Гинцбург отметил, что это стало возможно благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, созданной «благодаря Минздраву России под личным контролем министра Михаила Мурашко».

«Сначала, когда мы создали наш препарат, лично мне было ясно, что сколько бы государство денег ни дало, я не смогу создать производство, которое может обеспечить всю страну. А сейчас планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств», — поделился планами Гинцбург.

По его словам, если сейчас заставить всю «мировую фарму» выпускать только вакцину от коронавируса, то за год можно выпустить от силы 15 процентов препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 миллиарда человек. Он подчеркнул, что сразу было понятно, что надо загружать все мощности страны. «Сразу объединились и стали работать вместе», — заключил Гинцбург.

В этом же интервью Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» подвергается более тщательной очистке, чем препарат британо-шведской компании AstraZeneca. Также он предрек следующий этап пандемии COVID-19, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.