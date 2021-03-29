В России назвали отличие «Спутника V» от вакцины AstraZeneca

В России назвали отличие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от препарата AstraZeneca. Директор центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург заявил в интервью «Известиям», что российская вакцина подвергается более тщательной очистке.

Он ответил на вопрос о том, чем российская технология отличается от AstraZeneca.

Журналист предположил, что у компании AstraZeneca возникли трудности с препаратом из-за производства. «Думаю, что да. В самом начале пандемии, когда препарат еще не был готов, вакцина очень хорошо "разошлась по свету", так как была самой дешевой», — пояснил Гинцбург.

По его словам, в технологии производства могло быть что-то «оригинальное». «Мне кажется, степень очистки. Вот если они будут чистить так же хорошо, как в России (мы готовы предоставить им все секреты добровольно), то цена у них повысится, а все проблемы уйдут. Цена не на последнем месте, когда масштабируется препарат на миллиарды доз», — сказал академик.

В этом же интервью Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.