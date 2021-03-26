Россия
 
Последние новости
Путин назначил нового губернатора Пензенской области после ареста Белозерцева
Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты
Россиянам пообещали электросамолеты
Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении»
Российский полицейский насмерть сбил пешехода
Трусова попыталась показать самую сложную программу в истории фигурного катания
Зеленский обратился к лидерам «нормандской четверки»
В Москве приостановили поиски утонувшего в реке основателя группы «Звуки Му»
Украинку несколько месяцев держали в сексуальном рабстве в Москве
В Госдуме оценили призыв к украинцам отказаться от русского языка
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам раскрыли способ повысить иммунитет к коронавирусу после вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов раскрыл способ повысить иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Его он назвал в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.

По словам специалиста, столкновение привитых или переболевших граждан с малыми дозами коронавируса способно поддерживать иммунитет. «Это может работать как своего рода такая естественная бустерная вакцинация и поддерживать иммунитет к инфекции», — пояснил Чуланов.

Он также призвал россиян не проверять уровень антител после вакцинации от COVID-19, поскольку при масштабных клинических исследованиях было показано, что вакцины от коронавируса имеют высокую эффективность. Чуланов заверил, что практически у каждого человека после вакцинации развивается иммунный ответ.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация препаратом не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. По его словам, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинации
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса