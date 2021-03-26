Россиянам раскрыли способ повысить иммунитет к коронавирусу после вакцинации

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов раскрыл способ повысить иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Его он назвал в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.

По словам специалиста, столкновение привитых или переболевших граждан с малыми дозами коронавируса способно поддерживать иммунитет. «Это может работать как своего рода такая естественная бустерная вакцинация и поддерживать иммунитет к инфекции», — пояснил Чуланов.

Он также призвал россиян не проверять уровень антител после вакцинации от COVID-19, поскольку при масштабных клинических исследованиях было показано, что вакцины от коронавируса имеют высокую эффективность. Чуланов заверил, что практически у каждого человека после вакцинации развивается иммунный ответ.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация препаратом не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. По его словам, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.