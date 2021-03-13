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Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Иммунолог Николай Крючков рассказал о клеточной защите организма от коронавируса в беседе с «Комсомольской правдой».

Специалист пояснил, что помимо гуморального иммунитета (уровня антител) при встрече с инфекцией возникает также клеточный иммунитет. Однако при разных заболеваниях их вклад в защиту организма может отличаться. Например, при заражениях внутриклеточными простейшими, туберкулезом, опоясывающим лишаем, преимущество за клеточной составляющей иммунной системы, а в других случаях — за антителами.

Как именно обстоит дело в случае с COVID-19, определенно сказать пока нельзя. «В то же время мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть», — отметил Крючков.

Насколько сильно и как долго будет держаться клеточная защита, пока также неизвестно. «У какого процента людей одно лишь это звено иммунитета будет обладать протективными свойствами — еще предстоит выяснить», — заключил иммунолог.

Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, что треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. По его словам, проведенное в Германии исследование показало, что треть населения имело клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии.

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