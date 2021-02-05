Врач рассказал о характере антител к коронавирусу

Антитела к коронавирусу не остаются на всю жизнь, они исчезают через несколько месяцев после болезни, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости.

При этом дальнейшая ситуация зависит только от природного иммунитета человека и наличии клеток памяти к вирусу. «Все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», — отметил врач.

Ранее Тимаков дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну в легкой форме. Он пояснил, что к лету иммунитет может значительно снизиться. Вакцинация таким гражданам показана в первую очередь.