Россия
 
Последние новости
У границ России засекли десятки самолетов и беспилотников
Раскрыт срок хранения «Спутника V» в обычном холодильнике
Сугробы в Москве за сутки подросли до 35 сантиметров 
В Совфеде нашли «обнадеживающие моменты» во внешней политике Байдена
Россиян предостерегли от покупки квартир особого типа
Беременная Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
Одна из самых опасных акул перевернула каяк с двумя мужчинами
Раскрыты детали инцидента с падением россиянина на коляску с младенцем
В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказал о характере антител к коронавирусу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Антитела к коронавирусу не остаются на всю жизнь, они исчезают через несколько месяцев после болезни, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости.

При этом дальнейшая ситуация зависит только от природного иммунитета человека и наличии клеток памяти к вирусу. «Все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», — отметил врач.

Ранее Тимаков дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну в легкой форме. Он пояснил, что к лету иммунитет может значительно снизиться. Вакцинация таким гражданам показана в первую очередь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну
Врач порекомендовал популярное средство для лечения коронавируса
Врач рассказала о признаках бессимптомного течения коронавируса