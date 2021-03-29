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Глава центра Гамалеи раскрыл информацию о сухом варианте «Спутника V»

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Фото: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Глава центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью «Известиям» раскрыл информации о сухом варианте препарата.

По словам ученого, такой вариант вакцины разрабатывался. «Мы о ней рапортовали. Нам говорили, что «Спутник V» при минус 18 градусах возить будет невозможно, Россия большая, дороги плохие, холодильников на минус 20 градусов нет, поэтому мы сделали сухую вакцину», — рассказал Гинцбург.

Затем появились РНК-вакцины от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, которые нужно перевозить при более высоких температурах. «И как только прозвучало это число, мы стали героями. Организаторов здравоохранения поразило, что весь мир согласен создавать логистические цепи, которые съедают половину стоимости, чтобы возить вакцину при минус 70 градусов», — продолжил директор центра Гамалеи.

Говоря о производстве сухого варианта «Спутника V», Гинцбург отметил, что такая разновидность препарата готовится дольше и стоит дороже, для ее создания требуется огромное количество электричества. «Однако если жизнь покажет, что нужно везти далеко и хранить дольше, то лиофилизированная вакцина увидит свет», — резюмировал академик.

В этом же интервью Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» подвергается более тщательной очистке в отличие от препарата британо-шведской компании AstraZeneca. По его словам, в технологии производства могло быть что-то «оригинальное». «Мне кажется, степень очистки. Вот если они будут чистить так же хорошо, как в России (мы готовы предоставить им все секреты добровольно), то цена у них повысится, а все проблемы уйдут», — сказал он.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

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