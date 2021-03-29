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Гинцбург рассказал о низкой эффективности вакцин от COVID-19 у алкоголиков

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Вакцины от новой коронавирусной инфекции теряют эффективность в организме человека, у которого уровень этилового спирта поднимается до одного процента. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

По его словам, для работы вакцины клетки иммунной системы должны делиться, тогда как токсичным оказывается полтора стакана водки в день.

«То же самое происходит из-за постоянно приема наркотиков. Впрочем, под удар еще попадают пациенты, которые пьют цитостатики, — то есть находятся в активной стадии лечения рака. Эти лекарства подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других», — отметил Гинцбург.

Ранее Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных. По его словам, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены питомцы.

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