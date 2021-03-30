Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом, способны сохранять иммунитет к инфекции в течение полугода. Такие сроки назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Он пояснил, что информация основана на опыте — у большинства пациентов до полугода есть выработанные антитела к COVID-19.

При этом Мурашко подчеркнул, что даже если у человека появился иммунитет к вирусу, ограничений по использованию вакцины для него нет. Однако прививки таким людям нецелесообразны, и сначала нужно охватить незащищенных граждан, считает министр.

Ранее глава Минздрава рассказал, что некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки «Спутником V».