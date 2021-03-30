Россия
 
Последние новости
Спецназовца ранили в ногу при штурме дома мытищинского стрелка
Волков захотел отобрать пояс у нового чемпиона UFC в тяжелом весе
Показаны самые нелепые ошибки фотошопа на снимках пользователей в соцсетях
Стрелок из Мытищ подорвал лестницу и разбросал 15 гранат
Украина отказалась от введения тотального локдауна
Мурашко назвал достаточной одну дозу «Спутника V» для части россиян
Мужчина нашел на пляже спам-письмо в бутылке
Xiaomi нашла партнера для производства автомобиля
Сменился глава «ВКонтакте»
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Люди, переболевшие коронавирусом, способны сохранять иммунитет к инфекции в течение полугода. Такие сроки назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Он пояснил, что информация основана на опыте — у большинства пациентов до полугода есть выработанные антитела к COVID-19.

При этом Мурашко подчеркнул, что даже если у человека появился иммунитет к вирусу, ограничений по использованию вакцины для него нет. Однако прививки таким людям нецелесообразны, и сначала нужно охватить незащищенных граждан, считает министр.

Ранее глава Минздрава рассказал, что некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки «Спутником V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко назвал достаточной одну дозу «Спутника V» для части россиян
В России заявили о способности обеспечить «Спутником V» весь мир
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом