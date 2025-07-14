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12:34, 14 июля 2025Ценности

Наряд Риты Оры для похода в клуб описали в сети фразой «кастинг для порнофильма»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheStewartofNY / Getty Images for ABA

Образ британской певицы Риты Оры для выхода в свет описали в сети фразой «кастинг для порнофильма». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница посетила вечеринку в клубе Tryst Pool в штате Нью-Йорк, США. Она выбрала для мероприятия кожаный черный наряд, который включал в себя топ в бельевом стиле, стринги и пояс для чулок. Также знаменитость надела оформленные мехом ботфорты на высокой платформе и каблуках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Похоже, она проходит кастинг для порнофильма», «Думаю, это ритуал унижения», «Напомните мне еще раз, чем она зарабатывает на жизнь, что ей приходится так одеваться?» — заявили юзеры.

В июне Рита Ора показала снимки в откровенном бикини.

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